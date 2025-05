Inter-Barcellona da record: sarà l'incasso più alto per una partita disputata in Italia

Inter-Barcellona non sarà soltanto un grande spettacolo sportivo, ma rappresenterà anche un evento storico sul piano economico per il club nerazzurro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, inquadrando la semifinale di ritorno in programma domani a livello economico: il percorso dell’Inter in Champions League sotto la guida di Simone Inzaghi sta generando introiti eccezionali, con benefici significativi per la proprietà del fondo Oaktree. Oltre ai premi UEFA, il club sta registrando incassi sempre più consistenti, grazie anche a uno stadio San Siro completamente esaurito con 75.000 spettatori, inclusi 4.200 sostenitori del Barcellona nel settore ospiti. Il match sarà accompagnato da un’accoglienza particolare, a sottolineare l’importanza della serata anche fuori dal rettangolo di gioco.

Come riportato dalla Gazzetta, l’incasso previsto per l’incontro supererà i 13 milioni di euro, fissando un nuovo record assoluto per una partita disputata in Italia, superando il precedente primato del derby di semifinale di Champions di due anni fa (12,5 milioni). Il confronto con eventi recenti evidenzia un’evoluzione notevole: Inter-Bayern dell’aprile scorso aveva già stabilito un traguardo con oltre 10 milioni, mentre il derby Milan-Inter del 2023 aveva generato 10,4 milioni. Ora queste cifre appaiono superate, segno di una crescita esponenziale nella capacità del club di generare ricavi in occasioni di grande richiamo internazionale.