Napoli, accelerata per Lorenzo Lucca: ad inizio settimana l'incontro con l'Udinese

vedi letture

Lorenzo Lucca, in passato vicino a vestire la maglia della Fiorentina ed accostato al club viola anche successivamente, potrebbe diventare a breve il nuovo attaccante del Napoli. Il centravanti classe 2000, reduce da una stagione in doppia cifra con l’Udinese, è diventato infatti l’obiettivo primario del club azzurro per affiancare Romelu Lukaku. Il Napoli, infatti, è alla ricerca di un attaccante con caratteristiche complementari a quelle del belga e con margini di crescita evidenti. Lucca risponde perfettamente al profilo e ha scavalcato nelle gerarchie anche Darwin Núñez, monitorato ma più difficile da raggiungere.

Come riporta SkySport lunedì e martedì è previsto un incontro diretto tra Napoli e Udinese per definire l’intesa economica e chiudere l’operazione in tempi brevi. L’obiettivo è averlo già per l’inizio del ritiro a Dimaro.