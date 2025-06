Mondiale per club, il Palmeiras di Rios vola ai quarti. Alle 22 Benfica-Chelsea

Sono serviti i supplemetari per stabilire la prima squadra a passare ai quarti di finale del Mondiale per club. Si tratta del Palmeiras che ha battuto l'altra brasiliana Botafogo per 1-0 grazie ad un gol arrivato solo al 100', di Paulinho su assist del centrocampista Rios che segue con interesse la Fiorentina anche se proprio questo Mondiale ne fa aumentare il prezzo già proibitivo per i viola. Il Palmeiras ha poi rischiato per un palo di Vitinho e per l'espulsione 116' di Gomez che ha reso più incerto il finale. Nel Botafogo qualche minuto anche per l'ex viola Cabral, entrato subito dopo il gol avversario.

Alle 21 inizia invece la sfida tutta europea tra Benfica e Chelsea.