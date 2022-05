INNOCENTI, Viola, puoi solo migliorare. E Torreira...

In esclusiva ai microfoni di TMW, Duccio Innocenti, ex calciatore di Atalanta e Bari tra le altre, ha fatto il punto sul mercato che sarà a margine dell'evento Football Moments Padel tour in corso a Forte dei Marmi: "Sarà un mercato diverso da quello di giugno scorso, anche se l'ultimo mercato di gennaio è stato un mercato abbastanza importante per quelle che sono state le compravendite di giocatori, specialmente a costi importanti. L'annata di Italiano a Firenze? È un allenatore che rappresenta il popolo viola, non sono sorpreso. Vive con grande trasporto la professione, penso che la Fiorentina possa solo migliorare. I dirigenti viola non sono sprovveduti, si sono fatti trovare pronti e hanno sostituito i giocatori come Vlahovic con altri calciatori e hanno raggiunto un obiettivo importante. Torreira? Sono situazioni che se c'è la volontà di continuare si troverà cosa fare e la Fiorentina non si farà scappare l'opportunità. Siamo all'inizio del mercato, ci sarà il tempo per portare a termine la trattativa, se ci sarà la convinzione di farlo".