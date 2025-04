Inizia una nuova era per la Sampdoria: a Bogliasco arriva anche Mancini

Nonostante non ricopra, né ricoprirà, incarichi ufficiali all’interno della Sampdoria, l’ex ct Roberto Mancini è arrivato questa mattina, in un’auto dai vetri oscurati per non essere immortalato nelle foto, intorno alle 11:30 a Bogliasco per fare visita agli ex compagni di squadra e alla dirigenza riunita. Lo scrive Tuttomercatoweb.com, che documenta il giorno zero del nuovo ciclo in casa Doria.

Nel centro sportivo blucerchiato infatti, oltre alla squadra che stava svolgendo l'allenamento mattutino sotto la guida dei nuovi allenatori Chicco Evani e Attilio Lombardo, ci sono infatti il board advisor Alessandro Messina, l’amministratore delegato Raffaele Fiorella, il nuovo coordinatore dell’area tecnica Giovanni Invernizzi e Andrea Mancini, figlio dell’ex numero 10 e nuovo direttore sportivo della società genovese.

Una visita di cortesia per da parte della bandiera blucerchiata, scrive Tuttomercatoweb.com che anche ieri aveva smentito un ingresso in società - “Sono a smentire le informazioni emerse negli ultimi giorni di un mio ruolo di consulente o consigliere o head of performance della Sampdoria Sono il primo tifoso e spero che possa risolvere i suoi problemi Spero di tornare al più presto al mio lavoro di allenatore”, ha scritto ieri su X - dopo le indiscrezioni dei giorni precedenti. Mancini resta però una figura vicina al presidente Manfredi e alla nuova dirigenza a maggior ragione alla luce dei nuovi ingressi nello staff tecnico.