INGLESE, Bloccato a Parma dal ritorno di D'Aversa

Non arrivano buone notizie sul mercato per la Fiorentina. Il cambio di tecnico alla guida del Parma (D'Aversa ha ripreso il posto di Liverani) ha bloccato temporaneamente Roberto Inglese. L'attaccante, seguito dai viola, era stato preso in considerazione per rinforzare il reparto offensivo dopo il ritorno di Cutrone al Wolverhampton. Lo riporta La Nazione.