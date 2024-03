INFANTINO, No al cartellino blu, tuteliamo la tradizione

FirenzeViola.it

Gianni Infantino, presidente della Fifa, da Londra ribadisce il no della Fifa al cartellino blu, novità che intende introdurre l'IFAB: "La FIFA è completamente contraria", ha detto il numero uno del calcio mondiale prima dell'assemblea generale dell'IFAB stessa in programma oggi. "I cartellini blu non verranno utilizzati nel calcio professionistico. Questa è una questione che non riguarda noi ma penso che la FIFA abbia qualcosa da dire all'IFAB", riporta Sky Sports UK.

"Noi dell'IFAB e della FIFA siamo sempre aperti a nuove idee e suggerimenti", ha detto ancora Infantino. "Questi andrebbero trattati con rispetto, ma bisogna tutelare il gioco e anche l'essenza e la tradizione. C'è un cartellino rosso che ha lo stesso valore di quello blu".