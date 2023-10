INFANTINO, Investite tutti di più sul calcio femminile

FirenzeViola.it

Il presidente della FIFA Gianni Infantino nel corso del congresso della Asian Football Confederation (AFC) ha lanciato un appello chiedendo al tutte le varie federazioni di rafforzare gli investimenti nel calcio femminile: “Il mio appello è quello di investire nel calcio femminile, è il futuro. Voglio che ogni paese nel mondo abbia un campionato e una nazionale femminile. Le donne sono il 50% della popolazione mondiale e dobbiamo aprire più porte e opportunità nel mondo del calcio. - continua Infantino come riporta L Football - Abbiamo tutti gli elementi per organizzare competizioni e investire sullo sviluppo. Dobbiamo solo fare in modo che ogni talento possa mettersi in mostra, magari in modo da vedere campionati del mondo e magari campioni del mondo proprio in Asia”.

La chiusura di Infantino è invece sull’ultimo Mondiale in Australia e Nuova Zelanda: “È stato il migliore della storia al femminile. Il prossimo? Ancora non abbiamo deciso quale paese lo ospiterà. Stiamo discutendo di questo”.