Frattesi: "Critiche sul ritorno di Mancini? Voglio vedere in quanti avrebbero fatto come lui"

vedi letture

Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia a Coverciano. Queste alcune delle sue dichiarazioni sul tema legato al nuovo corso della nazionale:

Come ha ritrovato Mancini e cosa pensa delle polemiche sul suo ritorno? "Io e il gruppo siamo felici che sia tornato, del resto non ci importa. Poi la gente parla, ma voglio vedere in quanti non avrebbero fatto come lui...Ho ritrovato il Mancini che avevamo lasciato. Non guardiamo a settimana prossima, ma a più lontano. Anche sbagliando, ma l'importante è trovarci, perché poi quando le partite diventeranno pesanti solo sbagliando potremo fare bene. Ed i nuovi ci daranno una grande mano, ma ripeto, guardiamo a lungo raggio e non solo alla prossima settimana".