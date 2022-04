IMPALLOMENI, Viola in pieno entusiasmo. Deve...

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato delle possibilità per la Fiorentina di arrivare al quarto posto: "Deve vincere contro Venezia e Salernitana. E' in pieno entusiasmo, ha giocatori forti e si sono sbloccati gli esterni. Deve porsi un obiettivo e andare allo scontro diretto contro la Roma con dei punti di vantaggio o sarà difficile. E poi non sottovaluterei Lazio e Atalanta. Coppa Italia? La Juventus deve tenere d'occhio la Fiorentina, non sarà semplice per i bianconeri".