ILIEV, Milenkovic vale 40 mln, Vlahovic anche 50

Ivica Iliev, ex direttore sportivo del Partizan Belgrado ed ex attaccante, è intervenuto per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Milenkovic rinnoverà?

"E' una cosa privata, è una domanda per lui. Sia Milenkovic che Vlahovic sono due campioni con un potenziale incredibile, sono importanti e in questo momento la Fiorentina con loro due ha due gioielli da sfruttare in futuro. Non so qual è la situazione con Milenkovic, ma posso parlare delle sue qualità che già sappiamo".

Ha parlato con Vlahovic?

"No, no. Non è più un calciatore che gioca nel Partizan Belgrado, ma rimarrà sempre un nostro giocatore per tutta la vita, per sempre. Da quando ha firmato con la Fiorentina non ha niente con noi e non sarebbe bello parlare di queste cose con lui, ma non lo sarebbe con nessuno".

Non ci sono quindi eventuali percentuali su future rivendite né per Milenkovic né per Vlahovic?

"Loro due sono grandi e saranno più grandi in futuro. Hanno capacità per giocare in tantissime top squadre, anche se pure la Fiorentina lo è. Potrebbero tranquillamente giocare in club come Manchester United, Juventus, Barcellona, Real Madrid o Bayern Monaco. Non so quando sarà il momento giusto per loro di andar via. Vlahovic ha bisogno di ancora un po' di tempo, Milenkovic invece è già pronto per queste squadre".

Più probabile che rinnovi Vlahovic o Milenkovic?

"Non lo so, non posso dire niente con certezza. Loro hanno le proprie idee come tutti i calciatori, i procuratori e i familiari. Tutto è possibile, a volte non dipende nemmeno unicamente da loro, tantissime persone intorno possono spingere ad una via diversa".

Per Vlahovic e Milenkovic quale crede sia il prezzo adeguato?

"Altissime. Non mi pare alzare il prezzo, ma 40 milioni per Milenkovic sarebbero giusti considerando che è un difensore. Di attaccanti della classe di Vlahovic non ce ne sono tanti quindi dico più alto di quella di Milenkovic".

50 milioni?

"Intorno a questa cifra, ma penso che gli anni prossimi possa andare a cifre pure più alte".

Contro il Torino Milenkovic è stato protagonista dello screzio con Belotti. Qual è il suo parere su questo episodio?

"Un paio di mesi fa si parlò di una brutta partita di Vlahovic ed io dicevo che può succedere perché è normale che ogni calciatore faccia qualche gara brutta o meno buona, ma l'importante è ciò che offre durante la stagione e quello che ha offerto negli ultimi anni. E' sempre al suo livello, ogni tanto succede qualcosa, ma, come ho detto per Vlahovic tempo fa, sono due fenomeni, sono giovani e sono i gioielli della Fiorentina. Nel grande futuro del calcio italiano e pure europeo ci sono. Una partita su 10, 15 o 20 non significa niente, rimangono forti come carattere e come personaggi. Una partita non può inficiare sulle prossime partite e sul loro futuro. Spero che la Fiorentina si salvi con loro dopodiché credo che abbia il potenziale, soprattutto se rimangono Milenkovic e Vlahovic, di lottare per l'Europa League l'anno prossimo".

In Serbia avrebbero dato 5 giornate a Belotti e nessuna a Milenkovic.

"Non lo so cosa dire su questa cosa, meglio rimanere senza risposta".

Vlahovic è veramente il miglior 2000 in circolazione dopo Haaland?

"Credo di sì, uno dei più forti".