Ilicic dal Pepito Day: "Giorno speciale per me: emozionato di essere tornato a Firenze"

L'ex giocatore della Fiorentina Josip Ilicic, presente ieri pomeriggio al Pepito Day, è stato intervistato da Dazn. Queste le sue parole a margine dell'evento: "Questo è un giorno molto speciale per me, era tanto tempo che non venivo a Firenze e direi che sono abbastanza emozionato".

L'Atalanta? "Sta facendo tutto quello che mi aspettavo, è una società molto seria che sa lavorare e produrre giocatori. Spero che quest'anno possano fare il grande salto e vincere lo scudetto".

Gasperini via da Bergamo? "Non me lo immagino via dall'Atalanta, spero non sia vero. Perdere un uomo come lui sarebbe un peccato".