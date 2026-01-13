Il Torino sfrutta la serata no di Svilar ed elimina la Roma dalla Coppa Italia

vedi letture

Per la seconda volta in stagione il Torino di Marco Baroni fa lo sgambetto a domicilio alla Roma di Gian Piero Gasperini: vittoria di misura era stata in campionato a settembre, vittoria di misura è stata in Coppa Italia stasera, anche se il punteggio è diverso e le emozioni sono di più. Negli ottavi di finale di Coppa finisce 3-2, con quattro gol su cinque arrivati nella ripresa.

L'unico gol del primo tempo lo mette a referto Che Adams: l'ex Southampton raccoglie una corta respinta di Ziolkowski a dal limite dell'area ha freddato Svilar con una traiettoria beffarda e imparabile. La Roma va vicina al gol poco prima con un'azione personale di El Shaarawy, che si libera bene del diretto avversario ma conclude male con un pallonetto fuori misura. Servirà sicuramente una squadra diversa nella ripresa per rimontare il Toro. Nella ripresa sono i cambi a sovvertire l'andamento della gara in favore di Gasperini: dopo 35 secondi Hermoso con un'azione da attaccante fa 1-1, sfruttando un pallone perso davanti all'area granata. Il solito Adams però si fa trovare pronto alla deviazione vincente sul ribaltamento di fronte, è 2-1 in favore della squadra di Baroni. La Roma si getta all'inseguimento del pari, ed è ancora un cambio a regalarglielo: il 16enne Antonio Arena, subentrato a Bailey nel finale, insacca un perfetto cross di Wesley facendo esplodere Olimpico. Lo stadio torna però ad ammutolirsi al 90', quando un altro errore di Svilar, non in serata, consente a Ilkhan di fare 3-2 e mandare il Toro ai quarti di Coppa Italia, dove sfiderà l'Inter (gara secca a San Siro).