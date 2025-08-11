Il Tas conferma: il Crystal Palace farà la Conference. Nottingham in Europa League

Dalla gioia della Community Shield vinta ieri contro il Liverpool alla delusione europea: è arrivata infatti l'attesa decisione del Tas di Losanna per il Crystal Palace che dovrà fare la Conference.

Il club inglese è stato infatti retrocesso dall'Europa League (si era qualificato vincendo la FA Cup a maggio) e inserito nella Conference League a luglio perché l'ex azionista di maggioranza Textor aveva già un club nella competizione superiore ovvero il Lione; gli Eagles hanno immediatamente presentato ricorso contro l'offerta, che è andata al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS); Il TAS ha ora stabilito che la decisione della UEFA è giusta con il Palace che deve giocare nella Conference League. Il club inglese, che ha lasciato il posto in Europa League al Nottingham Forest, ora prenderà in considerazione le proprie opzioni legali, come riporta SkySport inglese.