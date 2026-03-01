Succede tutto nel finale: Pavlovic e Leao dopo il 90' condannano la Cremonese

Il Milan strappa la vittoria allo Zini a fil di sirena, per 0-2. Al 90' infatti Pavlovic insacca in rete la palla del vantaggio, con il Var che tiene in sospeso per un sospetto fuorigioco che non c'è (in precedenza . Appena ripartita l'azione la palla arriva a Leao che a porta vuota nel recupero segna anche lo 0-2. Il Milan torna così a -10 dall'Inter e risponde al Napoli che lo insegue e che ieri ha vinto, mentre resta complicata la situazione della Cremonese ferma ancora a 24 punti, come la Fiorentina che deve però giocare domani.