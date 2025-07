Il Presidente del Como: "L'idea è aprire un ciclo. Modelli? Atalanta e Bologna"

Mirwan Suwarso, patron del Como, ha concesso una lunga intervista al quotidiano La Stampa commentando i tanti investimenti dei lariani e anche il campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni: "Tanti 100 milioni spesi? Non se si guarda al lungo termine. Abbiamo acquistato molti giovani. L’idea

è aprire un ciclo e intanto valorizzarli. Il nostro obiettivo è diventare una società redditizia e una destinazione per il turismo calcistico, ma per fare ciò dobbiamo creare una squadra eccitante che cresca con calma. E che sia anche in grado di autofinanziarsi".

II numero uno del Como ha parlato anche di mister Cesc Fabregas: "La mia relazione con Cesc è ottima, abbiamo creduto da subito nella sua visione, è un grande allenatore.Gli abbiamo chiesto di migliorarci non solo sul campo ma anche sulla mentalità. Ci ha aiutato a definire la nostra identità. A giugno non ci sono stati incontri, ma tante voci di cui abbiamo riso. Ha parlato con altre squadre, ma solo per routine".

Sull'obiettivo Champions, Suwarso ha poi aggiunto: "Nessuna ossessione, vogliamo che sia un processo naturale. L’Atalanta e il Bologna sono un esempio: alla lunga ridurremo i nostri investimenti, facendo in modo che sia un progetto sostenibile". Infine, un commento sulla lotta scudetto: "Napoli, Roma e Inter. In Italia avete tre campionati: le sei più forti, quelle di metà classifica e chi sta in fondo". E sui top player della Serie A: "Dybala, Yildiz e Leao nei giorni buoni".