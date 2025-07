Sirene dalla Premier League per Comuzzo. Lo seguono tre club

vedi letture

Sirene dalla Premier League per Pietro Comuzzo. Il difensore classe 2005, già protagonista della nuova Fiorentina targata Pioli che sta nascendo in attesa dell'inizio della tournée in Inghilterra, ha attirato l'interesse di tre club della massima serie inglese: si tratta di Sunderland, Nottingham Forest e Manchester United che starebbero valutando se fare un'offerta per strapparlo alla Fiorentina. Come riporta TMW, per adesso non sono previste offerte, ma le piste inglesi per Comuzzo vanno monitorate.