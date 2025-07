Mercato, per il dopo-Retegui l'Atalanta pensa al ritorno in A di Beto

vedi letture

L'Atalanta sta cambiando il volto del proprio reparto d'attacco. Dopo l'addio del capocannoniere della serie A della scorsa stagione Mateo Retegui, volato già in Arabia a peso d'oro, potrebbe salutare anche Lookman destinazione Milano, sponda nerazzurra. La Gazzetta dello Sport prova a fare un elenco dei nomi attenzionati dalla Dea tra i quali ne spunta uno nuovo, quello di Beto. Per il portoghese che gioca in Premier con l'Everton si tratterebbe di un ritorno in serie A, avendo già giocato con l'Udinese.

Tra gli altri nomi ci sono il possente Tolu Arokodare, nigeriano che gioca in Belgio, nel Genk e Adam Daghim, danese in forza agli austriaci del Red Bull Salisburgo, così come rimane sempre presente Giacomo Raspadori, bi-campione della Serie A due volte con il Napoli negli ultimi tre anni.