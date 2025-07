Il Corinthians di Depay è nei guai. Debito da 400 milioni, l'olandese non si allena

vedi letture

Dal punto di vista sportivo le cose non stanno benissimo nonostante il pareggio contro i campioni in carica del Botafogo, ma è sul lato economico che il Corinthians sta avendo grossi problemi. Dopo l'ultima sfida finita con un pareggio per 1-1 con reti di Arthur Cabral, ex Fiorentina, e il pareggio di Memphis Depay, proprio la stella olandese potrebbe lasciare il club carioca.

Ancora nessuna vittoria per il Corinthians, che ha vinto solo due delle ultime dieci partite di campionato brasiliano. Ma il problema al Timão è un altro, perché la società è alle prese con dei gravi problemi finanziari da risolvere e serve trovare una soluzione quanto prima. Il Corinthians, secondo quanto riferito da ESPN, ha un debito di 400 milioni di euro e deve ancora versare 900mila euro a Depay. Stando a quanto rivelato da diversi media brasiliani, la società starebbe valutando l’ipotesi di rescindere il ricco contratto dell’olandese, che tra l'altro saltato un allenamento con la squadra di recente a causa del conflitto in corso in termini economici.