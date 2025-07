Obiettivo centrocampista. TMW: "Non solo Kessie, tenuti d'occhio altri 3"

vedi letture

Non c'è solo Franck Kessie nella lista degli obiettivi per il centrocampo della Fiorentina. Il club viola è ancora alla ricerca dell'innesto in mediana da dare a Pioli in questo calciomercato e il sogno resta il centrocampista ivoriano ancora con un anno di contratto con l'Al Ahli, in Arabia Saudita. Dietro di lui - riporta TMW - restano però Simon Sohm, Adrian Bernabé e anche Giovanni Fabbian del Bologna. Tre nomi che al di là delle smentite vanno tenuti d'occhio in ottica Fiorentina.