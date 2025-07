FirenzeViola Più no Kessie. La Fiorentina rallenta sul fronte dell'ivoriano: la situazione

vedi letture

Che l'operazione Franck Kessie fosse molto complicata la Fiorentina lo sapeva fin dall'inizio, ma l'affare per portare il centrocampista ivoriano a Firenze rischia di essersi fermato prima ancora di partire. Troppo alte le richieste del calciatore che vuole lasciare l'Al-Ahli in Arabia Saudita e tornare in Europa, possibilmente in Serie A, ma con ancora un contratto a circa 15 milioni netti a stagione. È ovvio che lo stesso calciatore ivoriano sia cosciente che nessun club europeo potrà dargli una cifra neanche lontanamente vicina a quanto ha guadagnato nei due anni passati, però per la Fiorentina anche solo ragionare di cifre attorno ai 4-5 milioni diventa praticamente impossibile, un po' per questioni di equilibrio nello spogliatoio - nessuno ha mai preso tanto a Firenze - un po' per il Fair-play finanziario che comunque costringe il club viola a un monte ingaggi che non deve sforare una certa cifra.

Per ora Kessie è lontano da Firenze

Le trattative con gli agenti di Kessie si sono dunque interrotte dopo i primi contatti delle scorse settimane, in attesa di vedere se ci saranno ulteriori sviluppi nel prossimo mese. La Fiorentina resta in cerca di un centrocampista ma tornerà a vagliare gli altri obiettivi nella lista di Pradè e Goretti per dare a Stefano Pioli quanto prima almeno un mediano che possa completare il reparto.

Pioli non forza la mano

Domani inizia ufficialmente la seconda parte di ritiro con la tournée in Inghilterra e Pioli continua a lavorare con la rosa a disposizione. Non ha indicato in Kessie uno dei suoi obiettivi primari e non ha intenzione di forzare la mano nei confronti del club per velocizzare le operazioni e avere a stretto giro di posta un centrocampista in più. Il tecnico sa che il calciomercato è un affare complicato, fatto di equilibrio e tempismo giusto. Si fida dei dirigenti e resta con le dita incrociate perché si trovi quanto prima un nuovo centrocampista, la paziena però è la virtù dei forti e ci potrebbe volere del tempo.