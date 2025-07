Dalla Spagna: la Fiorentina monitora Pablo Fornals del Betis

Si rinnova l'asse tra Fiorentina e Real Betis di Siviglia, stavolta però al contrario rispetto a quanto accaduto nelle scorse settimane: dopo l'interesse degli spagnoli per Rolando Mandragora, secondo quanto riporta il portale spagnolo Ficherio il club viola avrebbe messo gli occhi su Pablo Fornals, centrocampista classe '96 protagonista anche nella scorsa stagione sia ne La Liga che in Conference League, dove i beticos hanno battuto proprio la Fiorentina in semifinale.

Manuel Pellegrini però conta molto sulla conferma di Fornals, per questo il classe '96 ex Villareal è destinato a restare in biancoverde per un'altra stagione a Siviglia.