Marinakis, proprietario di Olympiakos e Nottingham Forest, a vedere la Como Cup

Grande festa a Como per la conclusione della Como Cup, torneo estivo organizzato dalla società lariana che ha visto protagoniste anche l'Ajax, l'Al Ahli e Celtic. Per la finale andata in scena in serata, che ha visto la vittoria dei padroni di casa per 3-0 contro l'Ajax, in tribuna c'era una presenza d'eccezione: Evangelos Marinakis, vecchia conoscenza della Fiorentina.

Il proprietario di Olympiakos e Nottingham Forest avversario estivo dei viola nella tournée in Inghilterra, Marinakis si è presentato sugli spalti del Sinigaglia per assistere alla finale. Che sia una visita di piacere o una chance per discutere di intrecci di mercato durante la finestra di trasferimenti estiva? Si domanda TMW riportando la notizia.