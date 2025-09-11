Il Napoli riparte a Firenze, Giannello: "Viola in rodaggio, ma Conte avrà un avversario ostico"

Intervistato da 1 Station Radio, l'ex portiere azzurro Matteo Gianello ha presentato così il big match tra Napoli e Fiorentina di sabato prossimo: "Le partite sono tutte insidiose. La Fiorentina è in rodaggio, ma ha mantenuto elementi importanti che l’anno scorso le hanno permesso di fare una stagione da protagonista, uno su tutti è Moise Kean. È cambiato l’allenatore, quindi c’è un nuovo modo di giocare, ma considero comunque la trasferta di Firenze molto complicata.

Ricordo per esempio l’anno di Sarri, quando il Napoli perse a Firenze mentre si giocava lo scudetto con la Juve. Sono trasferte particolari, campi caldi, in cui la Fiorentina si esalta soprattutto contro squadre di vertice, con rivalità storiche, come Napoli e Juve. È vero che confidiamo tutti nel 'non c’è due senza tre', ma Conte sa benissimo che si troverà davanti un avversario molto ostico".