Dagli inviati

Il capitano della Fiorentina Ranieri premiato con il Torrino d'oro: il video di FirenzeViola

Oggi alle 21:54Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Il difensore della Fiorneitna, Luca Ranieri, è stato premiato con il "Torrino d'Oro" durante la serata a piazza del Cestello. A premiarlo sul palco il presidente uscente della Regione Toscana. Eccolo mentre gli viene dato l'importante riconoscimento nelle immagini realizzate da FirenzeViola.