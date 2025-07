Il Napoli accoglie Noa Lang: l'esterno olandese alle visite mediche

Noa Lang è pronto per diventare un nuovo giocatore del Napoli. Come riporta TMW, l'esterno offensivo olandese proveniente dal PSV è arrivato in questi minuti a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche per conto del club azzurro prima di poter firmare il suo nuovo contratto con il club di Aurelio De Laurentiis.

Operazione che si chiude sulla base di una parte fissa da 25 milioni di euro a cui aggiungere eventuali altri 3 milioni di bonus futuri. Per il giocatore, invece, già pronto un contratto che avrà durata quinquennale. Oltre a Lang, il Napoli nelle scorse ore ha chiuso anche per l'arrivo di Sam Beukema dal Bologna, col difensore che è atteso in città nella giornata di domani per poi partire giovedì per il ritiro di Dimaro insieme al resto della squadra allenata da Antonio Conte.