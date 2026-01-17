Il ministro Abodi: "Ciao Rocco, uomo vero, carismatico e innamorato della sua Fiorentina"

Il ministro dello sport Andrea Abodi è intervenuto tramite i suoi social per un ricordo e un saluto a Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina scomparso nella notte: "Ci ha lasciato Rocco Commisso, un uomo vero, semplice, schietto, sincero e carismatico, appassionato di calcio e innamorato della “sua” Fiorentina alla quale ha dato tanto, in tutti i sensi. In questa giornata triste ricordo i nostri incontri, le nostre chiacchierate insieme a Joe Barone, i suoi sogni a partire dal nuovo stadio. Ricordo e ricorderò di lui la passione e la generosità, la tenacia e la determinazione, l’amore per l’Italia, per la sua terra natia e per Firenze.

Un abbraccio pieno di commozione alla famiglia e alla comunità viola. Ciao Rocco!"