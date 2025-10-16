Il Milan recupera un titolare in vista del match contro la Fiorentina

FirenzeViola.it
di Redazione FV

La sosta per le nazionali si sa, può portare spesso a infortuni e problematiche fisiche che poi si riversano sui club. In tal senso restando in casa Fiorentina e guardando alla prossima giornata di campionato contro il Milan, c'è da sottolineare che tra i vari infortunati dei rossoneri, come riportato da Gazzetta.it, non dovrebbe rientrare il laterale ecuadoriano Pervis Estupinan. Non preoccupano infatti le sue condizioni.

Il giocatore era rimasto a guardare i compagni in Messico-Ecuador, dopo il problema a una caviglia rimediato contro gli Stati Uniti, iI mancino però dovrebbe essere regolarmente a disposizione contro i viola. 