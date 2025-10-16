Il Milan recupera un titolare in vista del match contro la Fiorentina
FirenzeViola.it
La sosta per le nazionali si sa, può portare spesso a infortuni e problematiche fisiche che poi si riversano sui club. In tal senso restando in casa Fiorentina e guardando alla prossima giornata di campionato contro il Milan, c'è da sottolineare che tra i vari infortunati dei rossoneri, come riportato da Gazzetta.it, non dovrebbe rientrare il laterale ecuadoriano Pervis Estupinan. Non preoccupano infatti le sue condizioni.
Il giocatore era rimasto a guardare i compagni in Messico-Ecuador, dopo il problema a una caviglia rimediato contro gli Stati Uniti, iI mancino però dovrebbe essere regolarmente a disposizione contro i viola.
Pubblicità
News
Le più lette
3 Pioli fa 500 panchine in A: che traguardo! Il problema è limitare Modric, un marziano. Più fiducia che tattica… Questo serve ai viola
Copertina
FirenzeViolaIl match analyst Haraldsson: “Dall’Islanda al club: un 10 libero di creare, ma anche di sacrificarsi. Ecco il vero Gud”
Lorenzo Di BenedettoCara Fiorentina, caro Pioli, avete visto Gudmundsson? Kean out dovrà diventare un'occasione per Piccoli. Saranno tre partite complicatissime ma devono essere sfruttate: perché questa squadra non può essere quella che abbiamo visto fino a ora
Angelo GiorgettiBrivido Kean e il mistero del leader scomparso: Gosens primo degli irriconoscibili, domandiamoci perché. Pioli ha sottovalutato la criticità dell’ambiente, ma deve essere protetto. Gli scontenti? Normale ci siano in una rosa troppo lunga
Mario TeneraniPiccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tre
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com