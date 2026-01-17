Il messaggio di Cairo: "Condoglianze al mondo viola e alla famiglia Commisso"
FirenzeViola.it
C'è anche la nota del Torino e del suo presidente Urbano Cairo per ricordare Rocco Commisso e fare le condoglianze per la morte del numero uno della Fiorentina: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Commisso nel ricordo di Rocco Commisso, lungimirante imprenditore, orgoglioso Presidente della Fiorentina, appassionato uomo di sport.
Alla moglie, signora Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, a tutti i parenti e ai tantissimi amici, all’Associazione Calcio Fiorentina e al mondo Viola il profondo cordoglio e il forte abbraccio del Torino e della famiglia granata".
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
Dagli inviatiViola Park in lutto con le bandiere a mezz'asta, i tifosi depongono i primi mazzi di fiori
Andrea GiannattasioUna vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentina
Alberto PolverosiItaliano lascia ancora gli spazi e Kean può far male al Bologna. Attenzione però al rapido recupero-palla dei rossoblù. La Fiorentina non può permettersi una sconfitta
Luca CalamaiLe cose che chiedo a Paratici per oggi e per il futuro. Maldini e Rugani sarebbero un usato sicuro. Coppa Italia e Conference opzioni da vivere senza troppe pressioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com