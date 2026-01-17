Il messaggio di Cairo: "Condoglianze al mondo viola e alla famiglia Commisso"

C'è anche la nota del Torino e del suo presidente Urbano Cairo per ricordare Rocco Commisso e fare le condoglianze per la morte del numero uno della Fiorentina: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Commisso nel ricordo di Rocco Commisso, lungimirante imprenditore, orgoglioso Presidente della Fiorentina, appassionato uomo di sport.

Alla moglie, signora Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, a tutti i parenti e ai tantissimi amici, all’Associazione Calcio Fiorentina e al mondo Viola il profondo cordoglio e il forte abbraccio del Torino e della famiglia granata".