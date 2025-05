Il Manchester United punta Moise Kean. C'è anche il Bayern

Moise Kean ha addosso gli occhi di diversi top club europei. Come riporta Footmercato.net, le prestazioni dell'attaccante della Fiorentina arrivato la scorsa estate dalla Juventus non sono passate inosservate: il Manchester United lo ha inserito nella short list per il ruolo di nuovo centravanti, dove compaiono anche Victor Gyokeres, Victor Osimhen e Liam Delap.

In particolare, Kean potrebbe diventare la prima scelta se il tecnico Ruben Amorim non dovesse qualificarsi per la prossima Champions League con lo Sporting, aprendo le porte a Osimhen o proprio a Kean. Anche il Bayern Monaco lo sta osservando da vicino. La Fiorentina, però, spera di trattenerlo: il contratto di Kean scade nel 2029, ma dal 1° al 15 luglio sarà attivabile una clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Lo riporta Footmercato.net.