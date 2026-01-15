Il Leeds chiude l'arrivo di un esterno. Indizio per Harrison in viola?
Stando a quanto riportato poco fa sui propri profili social dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il Leeds United, club che milita in Premier League, ha chiuso l'acquisto in prestito di Facundo Buonanotte, trequartista/esterno destro argentino, di proprietà del Chelsea e in prestito al Brighton in questa stagione. L'acquisto a titolo temporaneo del classe 2004 dei Blues da parte del Leeds United potrebbe avere anche una chiave di lettura favorevole alla Fiorentina, visto che il club viola è come ormai noto in trattativa con gli inglesi per l'acquisizione di un altro esterno, Jack Harrison.
Chissà dunque che l'arrivo di Buonanotte al Leeds non possa essere appunto il preludio ad un'accelerata definitiva anche sul fronte Harrison, con la trattativa al momento incagliata sulle cifre del diritto di riscatto e sull'ingaggio del giocatore.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati