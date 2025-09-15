Il cordoglio della Fiorentina per Ligas: "Voce inconfondibile e sorriso cordiale"

"ACF Fiorentina esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Ligas, giornalista sportivo dal timbro di voce inconfondibile e dal sorriso ampio e cordiale che ha seguito a lungo le gare dei viola sugli spalti del Franchi". Con questo breve comunicato pubblicato sui propri profili social la Fiorentina si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Franco Ligas, noto giornalista e telecronista originario di Oristano. Ligas, scomparso oggi all'età 79 anni era stato colpito da un ictus alcuni anni fa.

Ha dedicato la sua carriera a diverse emittenti: Fininvest, Canale 5, Italia1, Tele Capodistria e Sportmediaset. Cronista che si è occupato soprattutto di calcio, ippica e pugilato, è stato spesso al seguito della Fiorentina dagli anni Ottanta in poi.