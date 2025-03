Il caso del portavoce di Conceicao: "Una cattiveria. Forse è stato pagato"

Un portavoce di Sergio Conceicao, tecnico del Milan, avrebbe riportato alcuni pensieri dell'allenatore sulle cose che non funzionano all'interno del club rossonero. Lo stesso tecnico portoghese in conferenza stampa oggi ha spiegato: "Mi dispiace per questa situazione, veramente. Non ho capito e voglio capirlo nelle sedi legali perché l'ex collaboratore mi ha fatto questo. Forse mi ha voluto fare una cattiveria, sicuramente, non so se pagato da qualcuno. Lo dico pubblicamente perché non si capisce.

Una giornalista mi ha mandato uno screen di questi punti che sono stati detti. Mi dispiace per tutti, anche per quelli che lavorano al Milan. Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada sono sempre stati qui, sono tutti testimoni. Siamo tutti insieme, abbiamo parlato con la squadra tutta la settimana, con tutto il gruppo a disposizione. Abbiamo lavorato, per la prima settimana intera e la squadra ha fatto un bel lavoro. Sono uscito dal Porto con una situazione non bella, e non ne ho ancora parlato. Figuriamoci se avrei potuto parlare adesso di un club per il quale sto ancora lavorando. Risponderà nelle giuste sedi legali sul perché ha fatto questa cosa e da chi è stato pagato".