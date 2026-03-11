Conference League, la Fiorentina inserisce il giovane Puzzoli in lista UEFA

di Redazione FV

La Fiorentina ha comunicato che tra i giocatori viola che fanno parte della Lista UEFA B per la Conference League c'è anche il giovane classe 2006 Giorgio Puzzoli. Puzzoli è un trequartista della Primavera allenata da Daniele Galloppa ed è reduce da una doppietta in campionato siglata nella sconfitta viola per 3-2 in casa dell'Inter.