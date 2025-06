Ufficiale Il Cagliari annuncia: Angelozzi è il nuovo direttore sportivo

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GIU - Ora è ufficiale: Guido Angelozzi è il nuovo direttore sportivo del Cagliari. Sostituisce Nereo Bonato, da tre stagioni in Sardegna. Angelozzi ha firmato un contratto che lo lega al club rossoblù sino al 30 giugno 2027. Nato a Catania il 5 febbraio 1955, vanta una lunga esperienza nel mondo del calcio: dai primi passi da dirigente all'Atletico Leonzio, in C2, sino all'ultima esperienza a Frosinone. In mezzo anche Reggiana, Catania, Sambenedettese. Perugia. E poi, nel 2005, il Lecce con la promozione in Serie A del 2008.

Nel 2010 è al Bari, poi si trasferisce allo Spezia. Quindi il Sassuolo, in A, alla direzione dell'area tecnica. Al suo primo anno di gestione, sesto posto in classifica, conquistato con 61 punti con la qualificazione ai preliminari di Europa League. Nell'estate 2018 ritorna allo Spezia come direttore generale. Nell'ottobre 2020 il passaggio al Frosinone con il ruolo di direttore dell'area tecnica. (ANSA).