Social Barak si prepara alla nuova stagione da giocatore della Fiorentina

vedi letture

Antonin Barak da oggi è ufficialmente tornato un giocatore della Fiorentina, visto che il club turco Kasimpaça non lo ha riscattato, così come Brekalo. Il centrocampista viola non si è perso d'animo e tra un po' di vacanze con la famiglia e relax in Repubblica Ceca, ha ripreso ad allenarsi. Sui suoi social ha infatti pubblicato le immagini del lavoro svolto, così da farsi trovare pronto per la Fiorentina o, nel caso venga di nuovo ceduto, per la nuova eventuale squadra.