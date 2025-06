Mondiale per Club, Chivu: "Rimboccarsi maniche e mangiare m…"

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - "I campioni, nel momento più importante danno sempre qualcosa in più, il domani è quello che conta. Bisogna rimboccarsi le maniche e mangiare anche un po' di m... Bisogna anche masticarla, guardarsi allo specchio e accettare che bisogna farlo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, in conferenza stampa prima della partita contro il River Plate di stanotte negli Usa nel Mondiale per Club. "Evidentemente i giocatori hanno ascoltato il mio consiglio di non leggere commenti e giornali. È passato quasi un mese dalla finale di Monaco, ma se ogni giorno riparliamo di quella partita non se ne esce più - ha aggiunto -.

Spesso ci sono momenti non belli, ma è più facile superarli se al tuo fianco hai un gruppo di uomini che ti guardano negli occhi. Questa squadra ha motivazione e una mentalità, e l'hanno dimostrato negli ultimi anni. Hanno giocato tre finali europee in sei anni, hanno vinto la seconda stella, hanno sfiorato altri trofei. Spesso si guarda a cosa si vince: io non guardo quello, il percorso è più importante". (ANSA).