Asse Parma-Inter per Bonny, Sebastiano Esposito esce dall'affare

Il neo tecnico dell'Inter Christian Chivu ha individuato Ange-Yoan Bonny del suo ex Parma come rinforzo ideale per l'attacco. Per questo i rapporti tra le due società, pur a distanza visto che i nerazzurri sono al Mondiale per Club, proseguono per trovare l'intesa. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, la novità è che nell’operazione non rientrerà Sebastiano Esposito, seguito anche dalla Fiorentina. Si procede quindi con una trattativa solo “cash”, per una cifra complessiva di circa 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus.