Il Bologna per Commisso: "Cordoglio dal club, da Saputo e da Italiano"

Prossimo avversario di campionato della Fiorentina in campionato, anche il Bologna ha mandato il suo messaggio di cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso: "Il Presidente Joey Saputo, l'Amministratore Delegato Claudio Fenucci, Vincenzo Italiano e tutto il Bologna FC 1909 partecipano al cordoglio della famiglia Commisso e della ACF Fiorentina per la scomparsa del Presidente Rocco Commisso".