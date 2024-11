IKONÉ, Vittoria col Verona dedicata all'esterno francese

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

In questi giorni Jonathan Ikoné è stato colpito dal grave lutto del padre, venuto a mancare venerdì, il giorno dopo che Jorko aveva segnato contro l'Apoel Nicosia. L'esterno francese è quindi tornato in Francia e non è stato convocato nella gara di ieri contro il Verona. Come riporta La Nazione, ieri però il gruppo ha dato dimostrazione di quanto sia unito, dedicando la vittoria proprio al francese.

Nel secondo gol Moise Kean ha mimato l'esultanza di Ikone, mentre Christian Kouame a fine partita è andato sotto la curva con una maglia dedicata al francese: "Che Dio ti dia la forza fratello mio". E anche Palladino, nel post gara in sala stampa, ha voluto dedicare la vittoria a Ikone che adesso godrà, come tutta la squadra, di qualche giorno di riposo per stare vicino alla famiglia in questi giorni difficili.