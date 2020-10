IGOR, Spero di esordire: faremo una buona stagione

Intervistato dal portale Esporte Interativo, il difensore brasiliano della Fiorentina Igor ha parlato della sua stagione in viola e degli obiettivi della squadra dopo questo inizio di stagione. Ecco le sue parole più importanti: "Non vedo l’ora di esordire: l’ultima annata è stata la prima qui alla Fiorentina e quando ho iniziato ad adattarmi, purtroppo è arrivata la pausa a causa della pandemia. Poi ci sono state poche partite e quindi non vedo l’ora di debuttare e giocarne una serie. Lavoro per questo: con la pausa per le nazionali abbiamo avuto alcuni giorni per recuperare. È sempre molto importante fermarsi, correggere gli errori e lavorare su quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo una squadra forte ed equilibrata: possiamo fare una buona stagione in Serie A quest’anno”.