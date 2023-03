IGOR, Il mio fisico mi aiuta tanto. Con Osimhen e Vlahovic...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Attraverso il proprio sito web la Fiorentina ha rilasciato un'intervista di Igor nella quale parla di un elemento che lo caratterizza: la forza.

"Ci sono tante forme di forza nel calcio. La forza di un ragazzino che viene da una piccola città e arriva a giocare in Serie A. Ho sempre avuto la voglia di arrivare ad essere un calciatore. Questa è la forza dell'ambizione. Penso anche che senza la voglia di lavorare, allenarsi e migliorarsi è impossibile arrivare a questo livello. Questa è la forza mentale. Io ho sempre lavorato in palestra, in Brasile si dice che per giocare in Europa bisogna essere forti. Ora i risultati si vedono, il mio fisico mi aiuta tanto. Mi aiuta a giocare contro gli attaccanti più forti, per esempio nel 3-2 a Napoli lo scorso anno contro Oshimen, o contro Vlahovic. Questa è la forza fisica".