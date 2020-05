IGOR, Che bello tornare ad allenarsi. Sulle regole...

Igor ha ripreso,ad allenarsi con entusiasmo, è quanto racconta a esportfantastico: "Sono felice di essere tornato in campo per allenarmi con la palla e la tuta viola. È sempre positivo ripartire perché ritrovi finalmente il contatto con la palla e vedi i tuoi compagni di squadra.. anche se è strano allenarsi con un gruppo ristretto visto che al momento però siamo divisi in due gruppi, uno si allena la mattina e l’altro di pomeriggio. Dobbiamo infatti mantenere le distanze di sicurezza tra di noi e una volta finito l'allenamento andiamo a fare la doccia a casa. Alcune cose insomma le possiamo fare, altre no e quindi le regole rendono alcune cose strane ma necessarie. Tuttavia la sensazione di essere tornati in campo è molto bella".