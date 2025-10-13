Icardi di nuovo in Italia? Il Torino pensa all'attaccante argentino

La Stampa riporta una clamorosa suggestione: Mauro Icardi potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, l'ex attaccante dell'Inter, attualmente al Galatasaray, avrebbe voglia di rimettersi in gioco nel campionato italiano e c'è il Torino che sarebbe pronto a riportare Maurito in Serie A.

"La possibilità di vedere Icardi vestire la maglia granata non è solo una suggestione di mercato per il futuro", sottolinea La Stampa, che conferma come l'indiscrezione arrivi dalle voci in Turchia, dove rimbalza senza sosta la notizia di un contatto tra Icardi e il Torino con il possibile ritorno in Serie A dell’argentino. I motivi sono molteplici: l’attaccante 32enne va in scadenza di contratto, nel Galatasaray sta giocando poco dopo la conferma di Osimhen e da tempo l’ex marito di Wanda Nara coltiva l’idea di rientrare in Italia per stare vicino alle figlie.