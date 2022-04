IAKOVENKO, Bei ricordi di Firenze. Sulla guerra...

L'ex attaccante viola Oleksandr Iakovenko, unico giocatore ucraino che ha vestito la maglia della Fiorentina, ha parlato della difficile situazione del suo paese: "E' una tragedia e un crimine per il popolo ucraino, non è una guerra normale. Si parla di guerra quando si combatte tra soldati, ma quando i russi violentano e uccidono i bambini, le donne e le anziane si parla di tragedia.

Ha un messaggio da dare al riguardo? "Non vale la pena parlare dell'odio verso il popolo russo che sta crescendo nel cuore della nazione ucraina e in tutti quanti penso. Dobbiamo stabilire un modo per agire uniti, è questo il messaggio che voglio lanciare".



Appese le scarpe al chiodo, cosa fa ora Iakovenko? "Ora sono un agente sportivo e faccio parte per un'agenzia importante italiana. Sono 4 anni ormai che lavoro come procuratore".



Ricordi della sua esperienza alla Fiorentina? "Per quanto riguarda Firenze stiamo parlando di una città importante, bella, amichevole, positiva e ricca di buona gente, ho amici a Firenze e voglio salutare tutti. Ho ricordi positivi anche se come calciatore non ho fatto molto nella Fiorentina, è un punto nero nella mia carriera. Quando stai in una società dove non giochi non è il massimo ma non ho rimpianti perché ho incontrato molte persone che non incontrerò mai più. Questa esperienza fiorentina mi ha aiutato anche a costruire la vita dopo la carriera calcistica, come giocatore non c'è molto da dire perché non ho praticamente giocato mai per la Fiorentina. E' un peccato ma ho un buon ricordo di Firenze e degli italiani"