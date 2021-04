IACHINI, Su IG: "Ecco cosa intendo col Gioca, gioca"

Dopo la conferenza stampa, Beppe Iachini si è intrattenuto anche sui tifosi via Instagram: "Sono passati cinque mesi, aspetto la partita di domani per capire cosa i ragazzi hanno assimilato da questi giorni di allenamenti. Questi giocatori riusciranno a mettere in campo tutti loro stessi per onorare la maglia della Fiorentina e rendere orgogliosi i nostri tifosi. Solo con la grinta possiamo pensare di andare a fare prestazioni importanti. Se non siamo organizzati nelle due fasi di gioco e non riusciamo a mettere un’aggressività importante diamo la possibilità ai nostri avversari di essere migliori di noi. Callejon? Vediamo, può giocare in diverse situazioni. Si sta allenando bene e si sta impegnando molto. Mi aspetto da parte sua un grande rendimento e disponibilità, così come dal resto del gruppo. Solo parlando del noi e non dell’io possiamo pensare di raccogliere punti importanti. Col “Gioca Gioca” cosa intendo? I giocatori lo sanno. Voler giocare per smarcarsi e leggere i movimenti che prepariamo in settimana. Non buttare palla tanto per buttarla e riconoscere le situazioni di possesso che prepariamo. Ora dobbiamo riprendere questi discorsi e la squadra deve riprendere questi concetti. Dobbiamo al più presto ritrovare i meccanismi che ci hanno portato a fare bene: una grande solidità difensiva e un’efficacia offensiva, cosa che nel finale del campionato questi ragazzi riconoscevano bene".