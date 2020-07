IACHINI, Sprecate tante occasioni. Il mio futuro...

Così l'allenatore viola Beppe Iachini a Sky Sport sulla sconfitta per 3-1 incassata questa sera contro il Sassuolo: "In questa ripresa abbiamo tirato in porta tante volte mancando diverse occasioni, come oggi. E' un peccato perché abbiamo commesso almeno due errori individuali gravi. Abbiamo provato in tutti i modi a riaprire la partita, c'è rammarico perché rispetto alle occasioni create potevamo mettere la partita su binari diversi. Non siamo riusciti nei momenti topici, come il palo, a rimetterla in piedi. Mancano le vittorie? Abbiamo creato i presupposti per ottenerle, sia col Brescia che con la Lazio e anche oggi. Dobbiamo girare pagina e pensare alla prossima partita. Gli errori individuali? Poteva bastare più attenzione sul contropiede, in sei contro tre dovevamo gestirla in maniera più attenta. La scelta dell'attacco era quella di giocare sulle linee con più ampiezza, e abbiamo creato i presupposti. Quanto alla punta, non avendo Vlahovic dovevo preservare fino alla fine Cutrone. Il futuro? Non dobbiamo parlarne, prima del lockdown eravamo la terza miglior difesa e ora abbiamo commesso qualche errore: io devo pensare a quello che è adesso e a come far muovere la squadra in questa situazione".