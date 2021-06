IACHINI, Io alla Samp? Non confermo nè smentisco

Giuseppe Iachini è tornato a parlare. Lo ha fatto a Sampdorianews.net in un'intervista in cui l'ex tecnico della Fiorentina si è espresso sui rumors che lo accostano alla panchina della Sampdoria, rimasta vuota dopo l'addio di Claudio Ranieri. Così l'allenatore ascolano, già sulla panchina della Samp nella stagione 2011/12: "Ogni volta che la Samp cerca un allenatore spunta il mio nome. Credo sia normale per quanto fatto in quei mesi a Genova e per il legame che ho creato con la piazza. La Samp per me è una squadra speciale. In questo momento però non posso nè confermare nè smentire le voci..."