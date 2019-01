IACHINI, Felice per Traorè, veterano pur 18enne

Beppe Iachini, allenatore dell'Empoli ha parlato anche della cessione di Traorè alla Fiorentina: "Mi fa piacere aver dato un contributo per valorizzare questo ragazzo, se la società ha ritenuto opportuno fare questa operazione è giusto che lo abbia fatto. Lui è un 18enne con la testa di un veterano, il suo futuro passa da qui e sono sicuro che darà il massimo fino alla fine del campionato".

Sul mercato dell'Empoli: "Da allenatore penso che se ci sono richieste per i nostri giocatori vuol dire che li stiamo valorizzando e questo è certamente positivo ed è il segno che stiamo facendo cose buone sia per i calciatori che per la società che può valorizzare il proprio patrimonio. Allo stesso tempo le voci ci sono e possono infastidire, ma, come ho detto anche ai ragazzi, dobbiamo essere professionali e bravi a non farci distrarre. Chi è qui deve lottare per questa maglia dal primo all’ultimo minuto e tutti hanno la mia fiducia che poi dovranno andare a ripagare sul campo, a prescindere che uno sia chiamato in causa dall’inizio o a gara in corso. Riguardo al nostro mercato, ne abbiamo parlato con la società e abbiamo le idee chiare su cosa fare: ci si sta muovendo, cercando di portare a compimento alcune situazione anche se il mercato ad oggi appare bloccato in generale. Le operazioni in entrata? Ripeto quanto detto: se esce un pifferaio deve entrare un pifferaio, se esce un tamburino deve entrare un tamburino. Sono tranquillo e fiducioso, i dirigenti sanno quello che devono fare.