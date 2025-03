Social I viola festeggiano sui social: da De Gea a Fagioli, mentre Dodo "reclama" un po' di riposo

Festeggiano sui social diversi giocatori della Fiorentina, dopo il netto successo per 3-0 contro la Juventus. C'è chi si limita a un semplice "Che squadra, che popolo", come David De Gea, o come Robin Gosens che scrive su Instagram "Poco da dire. Partita fantastica. Complimenti a TUTTI!", mentre Nicolò Fagioli gioisce con "Avanti così … grande vittoria da squadra". E poi c'è chi come Dodo ci aggiunge anche un tocco di allegria: "Una grande vittoria per una grande squadra, complimenti a tutti, continuiamo, ora recuperiamo le energie, ne ho bisogno", scherza il laterale della Fiorentina, a richiedere un po' di meritato riposo dopo essere stato praticamente sempre in campo nella stagione. Di seguito alcuni post in questione: